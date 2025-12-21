Qualche souvenir di troppo preso al Viola Park: volano squalifiche e multe in casa Grosseto

Qualche souvenir di troppo è stato preso da alcuni giocatori del Grosseto al Viola Park dopo un'amichevole contro la Fiorentina Primavera il 27 marzo scorso.

Tre squalificati

Tre giocatori del grifone, Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, alcuni già ex, sono stati infatti squalificati per due giornate dalla Procura Federale per aver sottratto delle maglie da allenamento dallo spogliatoio viola al termine della gara amichevole.

Che figuraccia

Come si legge nel comunicato della LND, un comportamento che viola i "principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Oltre ai tre, la procura federale, ha deferito per due mesi anche il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini per gli stessi principi, avendo dinanzi la Procura a giugno, riferito nominativi e fatti non veritieri. Comminata anche un'ammenda di 750mila euro al Grosseto per responsabilità oggettiva. Da sottolineare come il Grosseto sia di Gianni Lamioni, la cui Holding è uno dei principali sponsor della Fiorentina.