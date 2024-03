Calabria in vista della Fiorentina: "Se vinciamo tutte le partite da ora in poi, l'Inter non potrà alzare lo scudetto contro di noi"

Il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato intervistato a Radio Serie A dove ha parlato ovviamente anche del prossimo appuntamento dei rossoneri, in scena questo sabato sul campo della Fiorentina:

“Non vogliamo che l'Inter sia aritmeticamente campione contro di noi”

“Volevamo vincere lo scudetto, ma dobbiamo essere onesti: l’Inter ha fatto un campionato pazzesco, fuori dal comune. Se lo scudetto l’Inter lo vincerà nel giorno del derby? È ancora presto per dirlo. Ci sono partite da giocare prima e noi le vogliamo vincere tutte, in modo che questo non accada”.

