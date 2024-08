Aumento notevole dell'ingaggio proposto dal Genoa a Gudmundsson per rimanere. Ma i rossoblu non riescono ad arrivare al livello della Fiorentina

Manovre in atto a Genova, sponda rossoblu. Il Genoa, dopo aver ceduto Mateo Retegui, sta cercando di non perdere anche Albert Gudmundsson, corteggiato dalla Fiorentina.

Sotto al livello della Fiorentina

Secondo la ricostruzione fatta da La Repubblica (l'edizione genovese del giornale), i Grifoni, per convincere Gud a rimanere hanno proposto un aumento dell’ingaggio anche notevole, anche se non al livello della Fiorentina che gli ha offerto uno stipendio di 2,2 milioni di euro più bonus.

Risposta in tempi brevi

Adesso il giocatore e il suo staff dovranno decidere sul da farsi e dare una risposta in tempi brevi alla propria società, così come ha chiesto più volte il tecnico Alberto Gilardino, che vuole capire su chi poter contare e chi no per il campionato che sta per cominciare.