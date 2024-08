Un intrigo chiamato Gudmundsson. Ci si mette pure l'Inter a complicare i piani della Fiorentina

Atalanta prima e Inter poi. C'è di mezzo sempre il nerazzurro quando si tratta di complicare i piani della Fiorentina per Albert Gudmundsson.

Prima mazzata bergamasca

Quando tutto sembrava già fatto per il passaggio dell'islandese in viola, ecco arrivare la formazione bergamasca a tirare la prima mazzata, prendendo Retegui dal Genoa per 25 milioni di euro complessivi. Conseguenza immediata: stop alla cessione di Gud, almeno fino a quando non sarebbe stato individuato un sostituto all'altezza.

E poi è comparso Beppe

Nelle ultime ore poi è ricomparso all'orizzonte Beppe Marotta, pronto ad approfittare dell'impasse creatasi con la Fiorentina per riaprire una trattativa per l'attaccante rossoblu. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta parlando coi grifoni di uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolto anche Marko Arnautovic, professione centravanti, che Alberto Gilardino potrebbe utilizzare al posto proprio del già partito Retegui.

Semplice manovra di disturbo o vera ostruzione e distruzione dell'affare? La proposta della Fiorentina resta, l'intrigo pure.