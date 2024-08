Il punto sul mercato: nel giorno di De Gea e di Richardson continua a tener banco l'affare Gonzalez. E Gudmundsson di conseguenza…

Oltre che il giorno della presentazione ufficiale di David De Gea, oggi è stato il giorno dello sbarco a Firenze del centrocampista del Reims Amir RIchardson. Il marocchino è arrivato in città questa matttina, ha svolto le visite mediche di rito e poi ha messo nero su bianco il suo accordo con la Fiorentina. Dopo il raffreddamento repentino della pista che porta a Tanner Tessmann, causate dalle esose richieste dei suoi procuratori, la dirigenza gigliata continua la sua rivoluzione a centrocampo assicurandosi uno dei profili più interessante dell’ultimo torneo olimpico.

Il futuro di Amrabat è tutto da scrivere

È da registrare anche un apparente disgelo totale tra la Fiorentina e Sofyan Amrabat: il marocchino ha trovato il feeling giusto con Raffaele Palladino e, dopo aver fatto parte della trasferta a Friburgo, chissà se il centrocampista non possa far parte della truppa gigliata anche in occasione della prima di campionato contro il Parma di sabato pomeriggio. Soluzione fino a poco tempo fa quasi impossibile, ma che nelle ultime settimane potrebbe davvero prendere piede.

Tutto bloccato tra Gudmundsson e Gonzalez

Non si sbloccano le situazioni di Gonzalez e Gudmundsson, ancora ’fermi’ tra Fiorentina e Genoa. Il Genoa sta cercando il sostituto dell’islandese, la Fiorentina è in attesa. Radio Bruno questo pomeriggio ha riportato invece che il presidente viola Rocco Commisso si sarebbe impuntato sulla cessione di Gonzalez, volendo trattenere l’argentino. Situazione tutta ancora da definirsi ed i prossimi giorni si attendono ricchi di possibili colpi di scena…