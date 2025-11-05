Vince la soluzione interna: la Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo
“ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola”.
Dall'interno
Questo è quello che ha comunicato in via ufficiale la società. Vince dunque la soluzione interna al vuoto determinato dall'interruzione del rapporto con l'ex ds, Daniele Pradè.
Nuovo allenatore
A Goretti spetterà anche la scelta del nuovo allenatore che dovrebbe arrivare dopo la partita contro il Genoa che ci sarà domenica prossima.
