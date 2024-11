Uno ad uno: Quanto ha speso la Fiorentina per i giocatori arrivati in estate. Il più pagato non è né Kean, né Gudmundsson...

Quanto ha speso la Fiorentina per i giocatori che ha acquistato nel corso dell'ultimo mercato? Per rispondere a questa domanda basta leggersi l'ultimo bilancio approvato dal club viola.

La società di cui è proprietario Rocco Commisso ha effettuato acquisti per 55 milioni e 655 mila euro, questo mettendo da parte quota di riscatto e bonus (eventuali).

Ebbene il cartellino più ‘pesante’, quello più pagato, è quello di Pongracic, che si è trasferimento dal Lecce a titolo definitivo per 15 milioni. A seguire c'è Kean, costato 13 milioni che verranno versati alla Juventus (sappiamo che a questa cifra potranno aggiungersi altri 5 milioni massimo sottoforma di bonus). E poi Richardson, anche lui arrivato a titolo definitivo dalla Francia (9 milioni e 25 mila euro).

Per Gudmundsson, la Fiorentina si è impegnata a versare al Genoa, 5 milioni e 850 mila euro per il prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo) fissato a 17 milioni più bonus (che potrebbero portare la cifra complessiva poco al di sopra dei 28 milioni). 4 i milioni tirati fuori per il prestito di Colpani, 1,5 invece per Adli e Bove, che sono arrivati a Firenze, rispettivamente con diritto e obbligo di riscatto e 750 mila euro per il prestito di Gosens.

E Moreno? Per il difensore argentino la Fiorentina sborserà 5 milioni di euro. Forse questo sarà l'unico investimento del quale ci sarà qualche pentimento, anche se è presto per dirlo.

A bilancio troviamo iscritti anche Boskovic, giovane difensore croato acquistato per 30 mila euro e De Gea, pagato zero euro, come sappiamo benissimo, perché arrivato da svincolato.