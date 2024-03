Nel mercato di gennaio Yerry Mina è passato dalla Fiorentina al Cagliari. Il suo procuratore Simone Rondanini ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: “La gente lo ha accolto bene in Sardegna, sembra che sia qui da una vita. Ranieri è un allenatore magnifico e la sua figura è stata fondamentale per il trasferimento di Mina a Cagliari. Il mister ha avuto fiducia in lui e gli ha dato grande importanza fin dal primo giorno. Credo che abbia portato sicurezza nel reparto difensivo”.

“L'esperienza di Mina è decisiva”

“Mina - ha aggiunto Rondanini - ha un carattere competitivo e vincente, dimostra sempre grinta e impegno. Credo che questi valori li abbia trasmessi anche alla squadra, che non a caso si sta rafforzando e sta ottenendo risultati. In stagioni complicate come questa servono giocatori esperti come Mina”.