In merito alla situazione in casa Fiorentina, in particolare per quanto riguarda le voci di mercato, il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il tutto sulle pagine de La Nazione: “Il Chissicompra, stavolta, coincide con il Chissivota e con il Ndosigioca. Ciò genera un bel po' di confusione, ma la questione stadio possiamo metterla da parte in attesa del ballottaggio, anche se è preda di propaganda”.

“Retegui 30 milioni? Uno scherzo”

Sui centravanti: “Per fortuna la Fiorentina ha specificato al mondo che cerca una attaccante che sappia fare gol. Il coming out è utile per essere chiari, però potrebbe aver fatto schizzare i prezzi. Trenta milioni per Retegui, diciamolo, fanno quasi ridere: magari farà scintille agli Europei, ma ha fatto sette gol. Sembra uno scherzo. Poi i soliti noti: Pinamonti, Lucca e l'improbabile Icardi. Un anno suo d'ingaggio costa quanto la manutenzione del Viola Park”.