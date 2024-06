Semplici: "Mi sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina, lavorare con la Primavera viola è una fortuna. Adesso cerco..."

Il tecnico ex Fiorentina Primavera e fiorentino Leonardo Semplici è intervenuto a TVPlay, dove ha ribadito la volontà di allenare la squadra viola: “Mi sarebbe piaciuto molto allenare la Fiorentina, squadra della mia città. Ma aver potuto lavorare con la Primavera viola è di per sé una fortuna. Ha rappresentato un'esperienza importantissima per la mia carriera, ha permesso la mia formazione”.

“Futuro? Aspetto squadra a mia disposizione”

Sul suo futuro: “Il mio percorso deve proseguire con le mie idee, grazie alle quali ho ottenuto certi risultati, oltre ai meriti di determinati calciatori. I momenti negativi servono per migliorarsi. Adesso aspetto una squadra che mi consenta di valorizzare una rosa a mia disposizione”.