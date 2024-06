Semplici: "Palladino scelta ottima per il futuro della Fiorentina. Sarà dura raggiungere gli stessi livelli di Italiano"

L'ex allenatore delle giovanili viola Leonardo Semplici ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno esprimendo la sua opinione al termine della stagione gigliata.

“Italiano ha portato a Firenze mentalità e bel gioco - ha detto - Per chi arriverà i suoi traguardi saranno difficili da raggiungere, ma Palladino per me è un'ottima scelta per il futuro. Adesso tocca alla proprietà mettergli in mano un progetto ambizioso e giocatori di qualità”.

Sulla finale di Atene: "Il rimpianto più grosso è non aver giocato. La Fiorentina avrebbe meritato un trofeo per gli ultimi tre anni, ma la coppa mancata non cambia il valore di un allenatore o di una squadra".