De Gea e Kean festeggiano il passaggio del turno della Fiorentina, ognuno a modo suo. Il messaggio criptico dell'attaccante - FOTO

De Gea e Kean, Kean e De Gea. Se la Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League, è merito soprattutto di loro: i due capisaldi della squadra di Palladino.

De Gea e Kean, l'oro di Palladino

Il primo è tornato fra i pali dopo lo scempio di Terracciano ad Atene, il secondo ha siglato un centro poi rivelatosi cruciale per passare il turno entro i regolamentari. Entrambi hanno aspettato il giorno dopo per commentare sui social le proprie emozioni.

De Gea esulta così

Il portiere spagnolo ha scritto: “Le partite europee che ti danno quella sensazione. Prossimamente: quarti di finale”, con una carrellata di immagini della vittoria di ieri sera sotto la pioggia. L'attaccante, invece, è stato più criptico: “They ain’t been church in years…but they’re praying for our downfall…God is the greatest”, ovvero: “Non vanno in chiesa da anni… ma pregano per la nostra caduta”. Un messaggio rivolto a qualche criticone dell'ultimo periodo?

Le parole di Kean