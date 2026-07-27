Retroscena Castro: ha rifiutato la Fiorentina e uno stipendio più alto. Se ne va nella Capitale

Santiago Castro sta per cambiare squadra e sta per passare dal Bologna alla Roma. Da parte dell'argentino non c'è stato il minimo dubbio ad accettare la formazione giallorossa e gli verrà garantito un ingaggio doppio rispetto a quello che avrebbe guadagnato in Emilia, passando da 1,1 a 2,2 milioni a stagione.

Più soldi ma…

Ma Castro avrebbe potuto anche guadagnare di più, accettando l'offerta della Fiorentina. Eh sì, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, per convincerlo ad andare a Firenze, il club viola gli aveva offerto una somma superiore.

Tra oggi e domani è nella Capitale

Non c'è stato però niente da fare, perché Castro voleva la Roma e adesso è atteso nella Capitale tra oggi e domani.