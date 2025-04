Vargas: "Il giovedì a ballare e la domenica in campo: così siamo andati in Champions con la Fiorentina"

Juan Manuel Vargas, che avevamo rivisto a Firenze in occasione del Pepito Day, ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua esperienza alla Fiorentina al canale La Parrilla del Loco su Youtube: “Alla Fiorentina, ogni giovedì, il capitano diceva: ‘usciamo’. Cena, aperitivi…avevamo un posto dove bere qualche drink. Poi passavamo al ristorante, ma lui sapeva che non lo era e che diventava una discoteca, organizzavamo la cena e poi rimanevamo in sei o sette fino a tarda notte. Ogni giovedì così e poi giocavamo la domenica".

L'aneddoto con Prandelli

“ Il giorno dopo quando arrivavamo al campo, Prandelli vedeva i volti di molti di noi e ci separava, dicendo: ‘Voi a fare rigenerativo, farete un po’ di jogging e poi ve ne andate’. Ma poi la domenica: ‘Sei rimasto fuori fino a tardi giovedì, oggi voglio che corri per quelli che se ne sono andati presto a casa’. Così siamo arrivati in Champions League".

Il “segreto” di quella Fiorentina

“Se avessimo smesso di uscire il giovedì credi che saremmo arrivati in Champions? Non ci sarebbe stato lo stesso gruppo, è lì che conosci il tuo vero io. Ti mettevi il vestito, ti usciva il ballerino… Poi è arrivato un altro allenatore, abbiamo smesso ed era come se la cosa si fosse rotta”.