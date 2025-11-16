La Gazzetta dello Sport: Viola, difesa da aggiustare
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma i particolar modo sulla prossima partita della Fiorentina, quella importantissima contro la Juventus che si giocherà sabato 22 novembre.
Dubbio per l'attacco bianconero
“Allarme Vlahovic” scrive la rosea a tutta pagina. L'ex attaccante viola è in dubbio per la sfida contro la sua ex squadra. “Dusan affaticato, la Juve è in ansia. Dubbi per Firenze” scrive infatti il noto quotidiano sportivo.
Cambiamenti in atto
Dal lato Fiorentina La Gazzetta si concentra sui cambiamenti che il nuovo tecnico Paolo Vanoli sta cercando di portare durante questa pausa nazionale: “Viola, difesa da aggiustare” e ancora “Vanoli sceglie di marcare a uomo”.
