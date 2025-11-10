Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore di Torino e Palermo, ha parlato di Fiorentina alla trasmissione Netweek Calcio Show, aggiornando sulla situazione societaria viola. Importanti le sue parole.

Le parole di Brambati

“Ero a New York con il presidente della Giorgio Armani, nonché presidente dell'Olimpia e presidente della Fondazione Armani. Ero lì con lui ed è arrivata una telefonata".

“La Fiorentina è in vendita”

"Mi hanno confermato che la Fiorentina è in vendita e chiedevano se lui fosse interessato. Non è una probabilità, è una certezza: la Fiorentina è in vendita. La persona che me l'ha detto è a stretto contatto con Commisso. La stanno proponendo perché la vogliono vendere e chiedono 300 milioni”.