L'accusa di Piccoli e la conferma delle parole di Galloppa. Un problema reale

Lo aveva detto Galloppa subito dopo la gara contro il Mainz, lo ha confermato Piccoli ieri: la Fiorentina ha un problema reale che Vanoli e il suo staff sono chiamati a risolvere.

“Indietro dal punto di vista fisico”

Di cosa si tratti è presto detto. “Siamo indietro dal punto di vista atletico, caliamo sempre alla distanza” questa l'accusa lanciata nel post gara di Genova, dall'attaccante viola, autore tra l'altro della sua prima rete in campionato.

Richiamo durante la sosta

Un qualcosa di già visto in molte gare dove la Fiorentina si è fatta riprendere e molto spesso anche superare dagli avversari. Una mancanza probabilmente figlia di una programmazione sbagliata fatta nel corso dell'estate. La pausa per le nazionali potrebbe essere il momento giusto per mettere un po' di benzina nei serbatoi prima di un probabile richiamo atletico che dovrà essere fatto durante la sosta natalizia.