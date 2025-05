Tuttosport: Alta tensione viola, Firenze vuole di più pure da Commisso

Un articolo sulla Fiorentina è presente stamani all'interno di Tuttosport.

Pagina 17

Il pezzo è intitolato: “Alta tensione viola Firenze vuole di più pure da Commisso”. Sottotitolo: “Mai nominato nei cori, ma l’invito a spendere è chiaro. Trattenere Kean il primo passo per ripartire”. Occhiello: “I tifosi chiedono investimenti e programmazione”.

La Conference non scalda

Articolo che inizia così: “La Fiorentina ha ancora una flebile possibilità di agguantare un posto in Europa, deve vincere domenica a Udine e sperare che la Lazio cada in casa con il Lecce. In tal modo si qualificherebbe per il quarto anno di fila in Conference League. Obiettivo che non scalda il popolo viola. Gran parte dei tifosi boccia questa stagione”.