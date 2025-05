Commisso va in missione per Kean: nuovo contatto. Una permanenza che dipenderà da due fattori

La gara di Udine metterà la parola fine sull’annata della Fiorentina e da quel momento ogni giorno potrebbe essere quello giusto per un nuovo contatto tra il presidente, Rocco Commisso, e il centravanti Moise Kean.

Futuro in viola?

Per il Corriere dello Sport-Stadio, ci sono tutte le condizioni per un futuro in viola da parte del giocatore, che mai ha disconosciuto il valore di essersi sentito subito apprezzato a Firenze, che qui si è affermato e ha ritrovato un ruolo da protagonista nel calcio italiano e anche la maglia azzurra.

Due condizioni

Il futuro del giocatore dipenderà principalmente da due fattori: la sua volontà e come si porrà davanti ad interessamenti di altri club che presto si trasformeranno in tentativi (specialmente nei giorni in cui varrà la clausola rescissoria da 52 milioni) e dalle ambizioni del club che verranno esternate al tavolo col giocatore.