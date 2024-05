Vittoria che vale il pass per l’Europa anche la prossima stagione. Per ora la Fiorentina mette in cassaforte questo tesoretto. La vittoria sul Cagliari è rocambolesca: viola in vantaggio dopo una serie di azioni da gol sprecate dai rossoblù o cancellate da Terracciano. Nella ripresa i sardi prima pareggiano, poi ribaltano il risultato con la prima rete in Serie A di Mutandwa.

Sembra finita e invece Nico rimedia. Un punto fa comodo. Ma tre ancor di più: il rigore al 103° minuto di gioco è una benedizione insperata. Dispiace aver dato un dolore a Claudio Ranieri nella sua ultima da allenatore. Un signore in campo e fuori e un vincente con i viola (Copa Italia e Supercoppa): non va dimenticato.

Terracciano – 8 – Para tutto quel che c’è da parare e osserva sfilare vicine ma non letali un paio di cannonate cagliaritane. Niente da fare sui due gol.

Bonaventura – 7 – Parte ingolfato poi sgranchisce le gambe, si inserisce, è confeziona un bon bon velenoso che tramortisce il Cagliari.

Ikone – 4 – Confermate che era in campo? Sostituito, la squadra torna in parità numerica.

Tutte le pagelle di Cagliari-Fiorentina le potete trovare su Viola, Amore e Fantasia CLICCANDO QUI