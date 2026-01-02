Dopo l'operazione al cuore, Sarri torna a guidare la sua Lazio. Ci sarà contro la Fiorentina

Maurizio Sarri sarà in panchina per Lazio-Fiorentina, in programma mercoledì prossimo. Ma non era scontato. Poco dopo Natale, infatti, il club biancoceleste ha comunicato questo: “Il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA, svolto con esito positivo”.

Sarri, un intervento perfettamente riuscito

Insomma, è un intervento che non doveva allarmare per quanto riguarda le sue condizioni e che infatti è perfettamente riuscito. Oggi, infatti, Sarri è tornato: come preannunciato dalla Lazio stessa, il tecnico toscano è tornato a guidare la squadra.

Ci sarà contro la Fiorentina

Domani Sarri non parlerà in conferenza alla vigilia di Lazio-Napoli, ma la sua presenza in panchina è regolarmente prevista. Nessun dubbio per Lazio-Fiorentina, l'allenatore ci sarà.