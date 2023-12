Gasperini: "A Firenze abbiamo fatto la prestazione e poteva finire in modo diverso. La squadra sta crescendo, sono fiducioso"

Alla vigilia della partita contro il Lecce ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta: “Contro la Fiorentina abbiamo fatto la prestazione, ma poi è finita con una delle tante - anzi troppe - sconfitte nei minuti finali. Il risultato poteva prendere un'altra piega a Firenze come in altre occasioni, sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro come a Bologna settimana scorsa”.

E poi: “Il bilancio del nostro 2023 è positivo, l'anno scorso siamo arrivati quinti ed è un traguardo che mi pare sia passato un po' troppo inosservato. E' chiaro che la sconfitta di Bologna pesa, ma le prestazioni sono in crescendo”.