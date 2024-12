La probabile formazione del Vitória Guimarães: indisponibile un terzino destro ex viola. Qualche assenza in attacco per Borges

Contro la Fiorentina, il Vitória Guimarães si regalerà una notte molto importante, davanti a 30mila tifosi, con ampissime probabilità di formalizzare il passaggio agli ottavi di Conference League a prescindere dal risultato. I portoghesi hanno un punto in più della Viola e sono fin qui imbattuti.

Il tecnico Rui Borges si affida a Varela in porta. Difesa a quattro, come di consueto, con Alberto Costa sulla destra che sostituisce l'ex viola Bruno Gaspar, out fino al prossimo anno. Sulla fascia opposta ci sarà Miguel Maga, al centro Rivas e Villanueva. A centrocampo favoriti Tiago Silva, Gustavo Silva e Nuno Santos. Davanti ci sono due defezioni, l'attacco è risicato: il tecnico si affida a Kaio Cesar e a Joao Mendes. Possibile chance per José Bica dal primo minuto.

La probabile formazione del Vitória Guimarães (4-3-3): Varela; Costa, Rivas, Villanueva, Maga; T. Silva, G. Silva, Santos; Bica, Cesar, Mendes. All.: Borges.