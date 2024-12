Alla vigilia della partita contro la Fiorentina in Conference League, ha parlato così l'allenatore del Vitoria Guimaraes Rui Borges: “Siamo competitivi e giochiamo sempre nello stesso modo, indipendentemente dall'avversario. Siamo partiti bene in questa stagione e vogliamo continuare così, rimanendo in corsa in tutte le competizioni. Domani purtroppo avremo diversi infortunati”.

“Fiorentina forte, ma il nostro obiettivo è vincere”

Sulla Fiorentina: “Parliamo di una squadra molto difficile per affrontare, sia per la sua qualità sia per la sua fisicità. Hanno segnato tanti gol in questa edizione della Conference, ma noi abbiamo fiducia e siamo motivati. L'obiettivo è vincere la partita e dimostrare che il calcio portoghese è diventato molto competitivo".

“Contro le big abbiamo sempre fatto bene, siamo carichi”

Infine: “Per noi è una bella prova, una partita difficile. In campionato contro le big abbiamo sempre fatto bene, ovviamente lo è anche la Fiorentina e in certe gare le motivazioni vengono fa sole. I calciatori sono tutti carichi a mille, non vedono l'ora di affrontare i viola davanti ai loro tifosi che saranno altrettanto entusiasti".