L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani, oggi opinionista tv, ha espresso a Sportmediaset il suo parere sulla stagione dell'ex attaccante viola Dusan Vlahovic alla Juventus: “Dove è finito Vlahovic? Per quello che conosco Dusan ha bisogno di serenità e tranquillità, lui non gioca tranquillo. Sa che non è più al centro del progetto e hanno speso una marea di soldi per prenderlo dalla Fiorentina”.

E aggiunge: "Allegri dovrebbe dargli serenità, sicurezza perché non ha più certezze e la scelta di non tirare il rigore per farlo calciare a Chiesa è emblematico".