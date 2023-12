Graziani: "La Fiorentina ha una rosa migliore del Bologna, ma gioca peggio. Gennaio? I colpi Salah capitano una volta sola"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando inizialmente del tema stadio: “Giocare un campionato intero fuori casa è un disagio enorme, Empoli o Bologna non sarebbero la stessa cosa. Poi c'è l'ipotesi di giocare al Franchi con i lavori in corso, ma si parla appunto di ipotesi. Mancano pochi mesi all'inizio dei lavori e siamo ancora ai se e ai ma”.

Poi sul mercato: “A gennaio non ci sono giocatori forti disponibili, un colpo di fortuna come con Salah capita una sola volta. Per me la rosa della Fiorentina è migliore di quella del Bologna, però la squadra gioca peggio. Italiano? Deve fare i nomi dei giocatori che vuole, poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Portieri? Oggi il titolare è Terracciano, ma un domani potrebbe esserlo Christensen”.