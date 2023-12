Chiarugi: "Per la Fiorentina può essere l'anno buono. Con Napoli, Roma e Lazio in queste condizioni..."

L'ex viola Luciano Chiarugi è intervenuto a Lady Radio per parlare delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La classifica fa bene sperare, sicuramente potrebbe essere l'anno buono per tornare nell'Europa che conta. Vedere squadre come Roma, Lazio e Napoli in difficoltà deve far riflettere, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per inserirsi nelle prime posizioni”.

Poi sul mercato di gennaio: “Con l'infortunio di Nico Gonzalez perdiamo sicuramente qualcosa, anche perché di esterni ne abbiamo molti ma non stanno incidendo. A gennaio qualcuno di importante si potrebbe prendere, e magari anche cedere in prestito quei giocatori che qui non riescono a esprimersi come ad esempio Brekalo”.