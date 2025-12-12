Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ieri abbiamo vinto e va bene, ma ora arriva una partita dove si devono vedere davvero gli uomini e la squadra. Ieri il gol di Gudmundsson è arrivato grazie a Kean, eppure l'islandese non l'ha nemmeno abbracciato. Dobbiamo dircelo chiaramente: lo spogliatoio non c'è. Kean capitano? Un regalo che gli hanno fatto, anche una bella ruffianeria. Comunque abbiamo vinto, e quindi viva Kean capitano”.

“La Fiorentina è una buona bottega”

Poi ha aggiunto: “Tutti noi abbiamo valutato bene gli acquisti del mercato, poi però il campo ha detto altro. I giocatori della Fiorentina saranno molto richiesti a gennaio, a differenza di altre squadre dove invece c'è solo chi non gioca, chi ha fallito, chi non trova spazio. Se vuole vendere la Fiorentina non avrà problemi, al massimo il problema potrebbe riguardare il prezzo. Entusiasmo allo stadio? Il pubblico viola è fantastico proprio perché durante la partita dimentica tutto e sostiene la squadra. I tifosi della Fiorentina sono per la maglia, non per chi la indossa”.

“Il Verona mi fa paura”

Infine su domenica prossima: “Tra le squadre che stanno lottando per non retrocedere il Verona è indubbiamente la più in forma. Un po' di paura ce l'ho, e il gemellaggio non è certo una rassicurazione. Hanno battuto l'Atalanta che è una squadra fortissima, l'ho vista giocare in Champions ed è uno spettacolo. Alla faccia di Palladino anticalcio, come qualcuno lo definiva a Firenze”.