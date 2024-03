Alessandro Moggi: "Perdo un amico e un uomo di grandi valori morali. La Fiorentina era la tua creatura, Joe, si percepiva il tuo amore"

Il procuratore e intermediario Alessandro Moggi ha voluto ricordare il direttore generale della Fiorentina Joe Barone attraverso un post Instagram: “Voglio ricordarti così: eri così nel nostro ultimo pranzo insieme al viola park solo pochi giorni fa. Eri così, sorridente e positivo, pronto per nuove sfide. Eri un uomo straordinario, un uomo di altri tempi, di grandi valori morali e con una grande visione”.

“Perdo un amico, perdo un punto di riferimento, perdo un uomo vero. La vita è incredibile… ti sa dare tanto e al tempo stesso ti toglie tutto con quel senso di ingiustizia e spietatezza che oggi mi avvolge profondamente. La vita è questa. Oggi percepisco con una violenza devastante il senso vero delle cose e lo capisco dall’irrazionalità e dall’ingiustizia di qualcosa che somiglia ad un incubo dal quale non riesco a svegliarmi facilmente”.

“[…] Vivevi tutto con intensità e io come pochi altri so quanto amore e passione ci mettevi nella Fiorentina. Era la tua creatura… si percepiva il tuo amore, la tua voglia di fare e soprattutto la volontà e l’ambizione di portarla un giorno alla vittoria di qualche trofeo che volevi donare alla città di Firenze. Hai lasciato tutti così, lo hai fatto al seguito della tua creatura, donandoti fino all’ultimo secondo. Riposa in pace, ci mancherai”.