Il Torino vuole Vanoli per il post Juric. Italiano resta in pole per il Bologna se Motta lascerà a fine stagione

Le parole di questa mattina del presidente del Torino Urbano Cairo hanno ormai sottolineato come i granata siano alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione: la separazione da Ivan Juric sembra ormai essere ad un passo. Per questo motivo pochi minuti Gialuncadimarzio.com ha fatto il punto della situazione sulla panchina granata, sottolineando come anche in questo caso il nome di Vincenzo Italiano sia in ribasso.

Come sottolineato i nomi in lista sono quelli di Paolo Vanoli, attualmente tecnico del Venezia che piace da tempo al presidente del Torino, e di Italiano. Quest'ultimo è stato spinto in società dal ds Davide Vagnati: l'allenatore della Fiorentina, però, dovrebbe stravolgere la rosa e, ad ora, è in vantaggio per diventare il nuovo allenatore del Bologna qualora Thiago Motta dovesse salutare. Il tecnico di Karlsruhe è in lizza anche per la panchina del Napoli, anche se nelle ultime settimane sembra esser stato superato da Pioli.

Tra i nomi in lizza per la panchina del Toro c’era anche quello di un ex viola: stiamo parlando di Gennaro Gattuso. Valutata nei giorni scorsi dalla dirigenza granata come possibile opzione, l’ex Marsiglia avrebbe però confessato di essere ad un passo dall’approdo nel campionato arabo.