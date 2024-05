Pioli: "Al Milan ho goduto e sofferto tanto. Futuro? Finché sono sotto contratto non parlerò con nessun altro club"

Pochi minuti fa l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha partecipato alla consueta conferenza stampa della viglia prima della partita di domani contro il Genoa. Tra i tanti temi toccati, oltre alle tante insidie della sfida contro il Grifone, si è soffermato anche sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il rapporto con il club è ottimo, a fine stagione parleremo del mio futuro”

"Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato. L’accostamento al Napoli? Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare. Ieri Zlatan e Moncada erano qui con noi. Il rapporto dei dirigenti è sempre stato buono e lo sarà anche a fine campionato, anche quando parleremo del nostro futuro”.

“Adesso sono sotto contratto con il Milan, non parlo con nessun'altra squadra”

Ha anche aggiunto: "Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po' per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan. So che fate fatica a credermi e lo capisco dai vostri sguardi, ma non pensando al mio futuro. Poi decideremo. Ci incontreremo col club a fine campionato e poi decideremo cosa fare”.

“Ho goduto tanto ma anche sofferto..”

Ha poi concluso: “In questi 5 anni sono tornato spesso a casa col cuore felice quando ero on fire, poi ultimamente le cose sono cambiate ed ero un pochettino più triste... Quando c'è tanto amore ci sono sempre degli eccessi: ho goduto tanto dentro delle soddisfazioni che i tifosi mi hanno dato, ho sofferto anche tanto".