Dalla Lega Serie A fanno sapere: "Fiorentina e Juventus d'accordo, la partita andava giocata ad ogni costo"

Come riporta il Corriere della Sera, in un articolo firmato da Alessandro Bocci, si legge un approfondimento legato al possibile rinvio, poi non avvenuto, di Fiorentina-Juventus. Questo quanto si legge in una parte dell'articolo:

“La prima data utile per recuperare Fiorentina-Juventus sarebbe stata il 7 febbraio, durante il girone di ritorno. Inoltre, fanno notare, ieri a Firenze non ha piovuto e non c’erano nuove emergenze. La situazione però resta gravissima. La Fiorentina ha scelto di non parlare per rispetto della Toscana coinvolta in questa tragedia. In Lega fanno sapere che i due club erano d’accordo: lo spettacolo a ogni costo”.

Una versione nettamente in contrasto con quelle che erano state le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, che ieri aveva detto: “Anche i club erano disponibili al rinvio. Poteva e doveva essere presa posizione in modo netto”.