Le proteste del Bologna per l'arbitraggio contro la Fiorentina? Pretestuose. La Penna e Paterna assolti

Il Bologna si è lamentato dell'arbitraggio andato in scena domenica scorsa al Franchi, in occasione della partita contro la Fiorentina.

Proteste

Proteste, civili, va detto, ci sono state negli spogliatoi, in colloquio diretto con il direttore di gara, Federico La Penna, ma anche con i dirigenti arbitrali e in TV dove è andato a parlare l'AD rossoblu, Claudio Fenucci.

La risposta

La risposta però a queste proteste è stata univoca e di segno opposto: assolti sia La Penna che il Var Paterna. Tant'è che li ritroviamo già impegnati in questa giornata. Il primo sarà quarto ufficiale in Roma-Parma, mentre il secondo farà il Var per Juventus-Udinese e l'Avar in Lecce-Napoli.