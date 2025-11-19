L'erba sintetica e il rigido clima norvegese spingono Vlahovic verso un posto da titolare contro la Fiorentina

Vlahovic titolare contro la Fiorentina grazie… all'erba sintetica. Spieghiamoci meglio: la Juventus giocherà sabato a Firenze e poi, martedì, in Champions League sul campo - sintetico per l'appunto - del Bodo Glimt. Una superficie che, unita alle basse temperature norvegesi, di certo non aiuta i muscoli e presenta anzi il rischio di sovraccarichi e infortuni.

Sabato sì, martedì no

Per questo motivo Spalletti ha pensato di gestire Vlahovic, reduce da problemi fisici con la sua Nazionale, in un modo ben preciso. L'attaccante serbo partirà dal primo minuto contro la Fiorentina, mentre riposerà martedì nella trasferta europea. Una gestione oculata - scrive La Gazzetta dello Sport - per non rischiare di perderlo.