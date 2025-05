Tare a un passo da insediarsi a Milano e tra le beghe da sistemare c'è Adli: il riscatto viola è lontano

Sta per cambiare organigramma il Milan dopo una stagione deludente e che finirà senza partecipazione alle coppe europee: il nuovo ds sarà Igli Tare e tra le questioni da risolvere ci saranno subito i vari esuberi, tra cui anche Yacine Adli che La Gazzetta dello Sport dà per scontato essere di ritorno verso Milano. Molto difficile insomma che la Fiorentina eserciti un diritto di riscatto sui 10 milioni per il francese. L'unico spiraglio sarebbe eventualmente una conferma del prestito, ad oggi però non in discussione.