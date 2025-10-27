Fiorentina fuori dal Franchi per diversi mesi? L'ipotesi per recuperare il tempo perduto. Però non nell'immediato...
Mercoledì la Fiorentina ritornerà in campo contro l'Inter in campionato. In attesa di questa trasferta però si torna anche a discutere delle sorti dello stadio Artemio Franchi.
In settimana è attesa la pubblicazione del cronoprogramma da parte del Comune di Firenze, ma nel frattempo filtrano alcune indiscrezioni che vengono riportate stamani da La Nazione.
Franchi abbandonato per diversi mesi?
In particolare sarebbe stata vergata nero su bianco un'ipotesi per cercare di recuperare il tempo perduto dei cantieri: la squadra viola potrebbe abbandonare temporaneamente lo stadio dal 1° giugno del 2028 fino al 31 dicembre dello stesso anno disputando altrove le gare casalinghe.
Niente intralci al cantiere
In pratica sette mesi senza intralci e senza dover bloccare il cantiere in occasione delle partite interne della squadra. Questo per dar modo a ditte e operai di dare un'accelerata decisiva ai lavori.