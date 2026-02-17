Terim: "Ricordo un fantastico pareggio con la Fiorentina in casa della Juventus. Spalletti? Ci incontravamo a Firenze e..."

Se vorrà contunuare il suo cammino in Champions League, la Juventus dovrà superare nel play off il Galatasaray, ovvero la squadra alla quale è legatissimo l'ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim.

“Un fantastico 3-3…”

“Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia - ha detto Terim a Tuttosport - comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera. Abbiamo anche ottenuto un fantastico pareggio per 3-3 con la Fiorentina a Torino”.

“Le chiacchierate con Spalletti a Firenze"

Su Spalletti: "Per me non è solo un collega o un amico. È una persona che occupa un posto importante nella mia vita, qualcuno che considero come un membro della mia famiglia. Ci conosciamo da molto tempo: all’inizio degli anni 2000, quando lavoravo alla Fiorentina, c’incontravamo a Firenze e facevamo lunghe chiacchierate sul calcio. Mi piace scambiare idee con lui. Ha lavorato in grandi club italiani e, sin dai suoi primi anni all’Empoli, è riuscito a lasciare il segno in ogni squadra che ha allenato. Ha portato il Napoli allo scudetto dopo 33 anni e la Juventus con il suo arrivo è diventata molto più pericolosa».