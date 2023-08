Allerta a Firenze per l'arrivo dei 2mila tifosi del Rapid Vienna in città

Sarà una sfida ad alta tensione non solo in campo, ma anche sugli spalti. Fiorentina-Rapid Vienna riserverà un bel tifo da entrambe le fazioni, visto che (nonostante il poco pubblico viola) la Curva Fiesole è andata sold out e al seguito della squadra austriaca ci saranno circa 2000 tifosi.

Attenzione al massimo per i tifosi ospiti che arriveranno in queste ore a Firenze (molti sono già in città), visto il carattere non proprio tranquillo della tifoseria del Rapid. Previsto per loro un meeting point in Piazza Indipendenza, dove ci saranno navette gratuite per andare allo stadio. Vietata anche la vendita di alcolici da asporto, oltre a bevande in vetro o in lattina in alcune zone della città. Lo riporta il Corriere Fiorentino.