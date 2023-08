Per un Rapid che arriva, c'è un Vranckx in bilico

Tutta questione di Conference. L'affare che potrebbe portare Aster Vranckx alla Fiorentina è tutta una questione di Conference. Stasera la sfida decisiva che la squadra viola affronterà contro il Rapid Vienna è legata anche alle operazioni di mercato che la società potrebbe chiudere o meno nelle ore successive al match.

In caso di passaggio del turno e approdo ai gironi di Conference, la Fiorentina potrebbe affondare il colpo per Vranckx, superando le esose richieste del Wolfsburg e regalando a Italiano un nuovo centrocampista al di là di quello che sarà il futuro di Amrabat. Nel caso in cui partisse il marocchino, poi, la società viola potrebbe valutare anche l'innesto di un giocatore come Demme, lui sì, legato al futuro del giocatore nordafricano. In caso di uscita prematura dalla Conference, però, l'innesto di Vranckx potrebbe rivelarsi pressoché impossibile. Lo riporta La Nazione.