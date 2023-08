Inzaghi ritrova un titolare in vista della Fiorentina, ma un difensore sarà out. E il neo acquisto Pavard...

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelle che sono le condizioni degli acciaccati in casa Inter in vista della prossima partita contro la Fiorentina in programma domenica. Recuperato a pieno Mkhitaryan, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni e sarà a disposizione.

Spera nella convocazione Acerbi, ma che sicuramente partirà dalla panchina contro i viola. Per quanto riguarda la difesa, è ufficiale l'acquisto di Pavard che inizierà subito ad allenarsi in gruppo, viaggiando verso la prima chiamata proprio contro la Fiorentina.