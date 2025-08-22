FOTO - Una patch... non europea per i playoff di Conference. Il dettaglio particolare sulla maglia della Fiorentina

Nuova stagione, nuove maglie. La Fiorentina ha fatto il suo esordio ufficiale contro il Polissya con la seconda divisa, quella bianca ispirata alla basilica di Santa Maria Novella. Agli occhi più attenti, però, ieri sera non sarà sfuggito un dettaglio alquanto particolare.

Una patch insolita

Sulle maglie indossate dai giocatori viola, infatti, non c'era la patch della Conference League. Fin qui niente di strano, dal momento che i playoff non sono considerati ufficialmente parte della competizione (non c'era la grafica UEFA in tv, non si è usato il pallone della Conference). La cosa insolita, però, è che la Fiorentina ha applicato sulle maglie, e più precisamente sulla manica destra, la patch della Serie A, che solitamente si utilizza solo nel nostro campionato. Lo si può evincere dalle immagini qui sotto: