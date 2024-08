Nodo formula per Gosens? Niente di tutto ciò. La Fiorentina smentisce categoricamente l'interesse per il tedesco

La Fiorentina smentisce l'interesse per Robin Gosens: il tedesco non sarà un nuovo calciatore viola. Nessun nodo sulla formula, non sarà nè prestito con diritto nè con obbligo, perchè la trattativa non si farà, come raccolto da Fiorentinanews.com.

Proprio in questi momenti la società gigliata fa sapere che il classe ‘94 dell’Union Berlino non interessa e non diventerà un giocatore gigliato.