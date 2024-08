Raffaele Palladino ha chiesto Robin Gosens alla Fiorentina, a tutti i costi, come scrive Tuttomercatoweb.com. Dopo che è saltata la trattativa per Filip Kostic della Juventus, il tecnico viola ha deciso quale è la sua priorità per la fascia. Il tedesco dell'Union Berlino ha inaugurato la sua stagione con 180 minuti in due partite fra Bundesliga e Coppa di Germania, pareggiando 1-1 con il Magonza e passando il turno contro il Greifswalder. Nella passata stagione ha giocato 37 partite, segnando 7 gol e fornendo 4 assist, miglior marcatore del club in un'annata tutt'altro che straordinaria dopo avere conquistato la Champions League.

Da trovare l'intesa sulla formula dell'operazione

Ciò che però deve cambiare è la formula del trasferimento. Perché la Fiorentina è ferma al prestito con diritto di riscatto, mentre l'Union Berlino chiede l'obbligo, per una cifra totale di circa 8 milioni. Il club tedesco non ha intenzione di cambiare le proprie richieste, mentre il Crystal Palace sembra abbia battuto in ritirata dopo avere paventato un interesse forte.

Giornata calda sul fronte Gosens

Oggi però è una giornata importante, perché sono previsti ulteriori contatti fra le parti. Gosens ha già dato il suo assenso per il trasferimento in Toscana, dopo che l'opzione Torino è naufragata, mentre l'Atalanta è alle prese con la mancata cessione di Bakker.