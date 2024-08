La Fiorentina punta Robin Gosens come esterno sinistro: questa la notizia uscita ieri sera, riportata da Sky Sport. Dopo l'accordo saltato all'ultimo momento per Filip Kostic della Juventus, il club viola sembra voler cercare un altro laterale sinistro nonostante ci siano già Biraghi e Parisi (da considerare il possibile passaggio del capitano viola a difensore centrale, sulla sinistra).

Il mancato ritorno in Serie A: le trattative saltate

Per il tedesco ex Atalanta e Inter, che ha dato il meglio di sé proprio in Italia sotto la guida di Gasperini, il ritorno in Serie A è un desiderio ambito da tutta l'estate. Buona la sua esperienza all'Union Berlino: 7 gol e 4 assist in stagione, per condurre il club a una faticosa salvezza. Durante il mercato ci sono stati fitti contatti prima con il Bologna, poi soprattutto con il Torino, ma i tempi si sono prolungati troppo e Cairo ha deciso di rinunciare. I club hanno virato rispettivamente su Miranda e Borna Sosa.

La nuova occasione si chiama Fiorentina

E così Gosens può essere il nuovo esterno sinistro di Palladino. Il 30enne può lasciare Berlino e la Bundesliga, a provare a riportarlo in Italia adesso è proprio la Fiorentina. Il club viola vuole il prestito con diritto di riscatto, mentre l'Union vorrebbe maggiori garanzie puntando almeno all'obbligo. Si tratta.