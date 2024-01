La Curva Fiesole lancia un appello ai giovani tifosi viola: iniziativa in occasione di Fiorentina-Udinese

L'iniziativa degli 1926

Alla vigilia della sfida casalinga contro l'Udinese, la Curva Fiesole lancia un appello ai giovani tifosi della Fiorentina. Nei minuti precedenti e successivi alla partita ci saranno alcune iniziative per cercare di avvicinare nuovi giovani tifosi alla Curva Fiesole.

L'appello lanciato sulla pagina Facebook

“Dopo l'appello alle nuove generazioni (che vedrete domani attaccato in curva sotto forma di manifesto) presente sulla scorsa edizione di Fuori dal Coro, abbiamo voluto dare seguito a quanto scritto con una iniziativa particolare... Domani tutti i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora compiuto sedici anni e che hanno il desiderio di vivere lo stadio in un certo modo potranno sottoscrivere gratuitamente la tessera degli Unonoveduesei al banchino del materiale. GIOVENTÙ ULTRAS TI ASPETTIAMO”