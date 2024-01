Italiano: "Vincere per dimenticare il Sassuolo, servirà massima concentrazione. Faraoni utile, Sottil torna disponibile"

Questo pomeriggio l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, anziche partecipare alla consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni a poche ore dalla partita contro l'Udinese:

“La concentrazione deve essere tutta su questa gara di campionato, perchè in questo momento bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo e quindi dobbiamo restare con la massima attenzione su questo impegno. Poi penseremo a quello che sarà il giorno dopo e quello che ci aspetterà nei prossimi impegni. Domani la massima attenzione deve essere su questa partita, sul campionato che riparte e che come ho detto prima dobbiamo cercare di ripartire anche noi facendo punti perche ci teniamo tanto”.

L'avversario: l'Udinese di Cioffi.

Un pensiero anche sull’Udinese del fiorentino Cioffi: “E’ un avversario sempre difficile da affrontare: una squadra molto forte fisicamente, che ha qualità nel momento in cui riesce ad arrivare dentro la metà campo avversaria, una squadra difficile da affrontare come sempre. Abbiamo cercato di prepararla per quello che possono essere i nostri punti di forza: cercare di metterli in difficoltà dove possiamo farlo, sapendo che come tutte le partite dovrà essere affrontata con il massimo impegno e con lo spirito di chi vuole sempre vincere. Questo perche la nostra classifica, ed il periodo in cui siamo, necessitano che la squadra faccia punti.

Faraoni prezioso, Sottil torna disponibile

Ha fatto anche un punto sui singoli: “Abbiamo aggiunto un giocatore di qualità ed esperienza come Faraoni: sono convinto che ci darà una grossa mano, e che ci aiuterà tantissimo a far crescere anche Kayode. Per questo sono molto contento del suo arrivo. Negli ultimi due allenamenti si è regolarmente allenato anche Sottil, per questo lo recuperiamo a tutti gli effetti. Per domani per il resto poi stiamo tutti bene e cercheremo di dare battaglia a questa Udinese”.

Obiettivo riscattare la sconfitta con il Sassuolo

Ha poi concluso: “Dobbiamo stare concentrati su questo impegno soprattutto per reagire alla sconfitta di Sassuolo perchè siamo in una classifica davvero belle, e vogliamo continuare ad alimentarla. Per farlo servono prestazione e punti, continuando con l’ottimo lavoro che stiamo facendo”.