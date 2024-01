I convocati della Fiorentina: finalmente una buona notizia per Italiano. Ok Faraoni

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della partita casalinga di domani contro l’Udinese. La grande notizia arriva da Riccardo Sottil: l’esterno torna nuovamente disponibile dopo l’infortunio di qualche settimana fa. Regolarmente aggregati anche i Primavera Amatucci, Comuzzo, Martinelli e Vannucchi. Nessun sorpresa per quanto riguarda Beltran dopo la botta al naso rimediata contro il Bologna. Prima convocazione in viola per l'ex Hellas Verona Faraoni.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Ikone, Infantino, Kayode, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.