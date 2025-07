Me ne vado solo con la clausola: soltanto una proposta folle potrebbe rimettere tutto in discussione

Meno sette. Mancano sette giorni alla scadenza della clausola rescissoria inserita nel contratto di Moise Kean. Passato anche il giorno 15 di luglio, la Fiorentina potrà tirare un bel sospiro di sollievo.

Solo con la clausola

Questo perché il bomber e il suo agente hanno assicurato alla società che sarebbero andati via, nel caso, soltanto tramite clausola. Al netto di improvvisi cambi di idee insomma, c’è una parola spesa che deve avere il suo peso. A riportare questa notizia stamani è il Corriere Fiorentino.

Nessuna intenzione di cederlo

I viola dal canto loro non hanno nessuna intenzione di cederlo. Per questo, dal 16 luglio in poi, servirebbe una proposta davvero folle per rimettere tutto in discussione.