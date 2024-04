Europa League, una spettacolare Atalanta travolge il Liverpool ad Anfield. Alla Roma il primo round del derby europeo con il Milan

Se si dovessero confrontare le due prestazioni, a Bergamo verrebbe quasi voglia di non presentarsi. Fortuna che ogni partita a una storia a sé e che nel calcio può sempre succedere di tutto, perché altrimenti non sarebbe possibile mettere a confronto Fiorentina e Atalanta dopo questa giornata europea.

Atalanta mostruosa ad Anfield

Qualche ora dopo aver visto i viola far fatica a tirare in porta contro il modesto Viktoria Plzen, infatti, i neroazzurri hanno pensato bene di presentarsi ad Anfield e travolgere 3-0 il Liverpool. Decisivi nel secondo tempo la doppietta di Scamacca e il timbro di Pasalic, per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione anche se chiaramente è meglio non abbassare mai la guardia contro una squadra come quella di Klopp.

La Roma si prende il “derby” col Milan

Nel derby europeo tra Milan e Roma, invece, hanno avuto la meglio i giallorossi per 1-0 grazie al gol dopo 17' minuti di Mancini, al secondo centro consecutivo dopo quello con la Lazio. Chiaramente resta tutto aperto in vista del ritorno all'Olimpico, ma la squadra di De Rossi si è guadagnata un piccolo quanto importante vantaggio. Nelle altre partite di Europa League vittoria per 2-0 del Bayer Leverkusen sul West Ham e per 2-1 del Benfica ai danni del Marsiglia.