Il commento del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn dopo la sconfitta con l'Atalanta:

"Il confronto finale è stato un momento importante, di chiarimento perché se abbiamo una speranza di fare questa cosa eccezionale è se stiamo vicini e lottiamo tutti insieme. Sono contento perché le parole di Edin sono state capite male e invece è stato bellissimo perché ci siamo chiariti faccia a faccia. I tifosi ci sono sempre e li ringrazio, saremo noi a dare il 300% per portare fuori la Fiorentina da questa situazione.

Siamo usciti con grande orgoglio nonostante la partita di giovedì, quella sul gol non la chiamerei sfortuna perché dobbiamo essere più cattivi. Quando le cose non vanno bene, dobbiamo essere ancora più concentrati sui dettagli. Oggi gli episodi non ci hanno dato ragione ma questa è la strada giusta per preparare questa settimana.

Dobbiamo diventare ancor più squadra, avere più coraggio con la palla tra i piedi e nello stesso tempo devo essere bravo a tirare fuori i ragazzi da questa situazione di paura. Bisogna tirare fuori la personalità, a piccoli passi un po' di crescita c'è stata, stanno capendo la situazione e penso che stasera siamo stati anche sfortunati.

Le occasioni vanno cercate, questo dipende da noi, ce lo siamo scritti nello spogliatoio e tutti insieme ne dobbiamo uscire".